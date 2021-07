Sara Matos vive uma fase muito especial da sua vida. A atriz, de 31 anos, aguarda a chegada do primeiro filho, fruto do relacionamento com Pedro Teixeira.

Já no último trimestre da gravidez, a artista tem vindo a aproveitar ao máximo todos os momentos, sobretudo agora que chegou o verão.

Na sua conta de Instagram, por exemplo, publicou uma fotografia onde surge em biquíni na praia, não tendo a sua barriga passado despercebida.

"Os primos foram à praia", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

