Sara Matos recorreu às stories da sua página de Instagram para assinalar publicamente o aniversário da enteada, Maria, filha mais velha de Pedro Teixeira.

Numa publicação que fez esta terça-feira, 5 de abril, a atriz destacou uma carinhosa fotografia do filho, Manuel, com a irmã mais velha, Maria, e escreveu: "Parabéns, mana".

De recordar que Maria, que celebra o 12.º aniversário, é fruto da relação terminada de Pedro Teixeira com Cláudia Vieira. O ator é ainda pai de Manuel, que nasceu em setembro do ano passado, da atual relação com Sara Matos. Por sua vez, Cláudia Vieira é mãe de Caetana, que nasceu em dezembro de 2019, da união com João Alves.

© Instagram

