Cláudia Vieira foi mãe pela primeira vez há precisamente 12 anos. Maria, filha mais velha e fruto da relação terminada com Pedro Teixeira, celebra mais um aniversário esta terça-feira, 5 de abril. Uma data especial que a mamã 'babada' fez questão de destacar no Instagram logo pela manhã.

"Aos olhos dos crescidos… os adultos… 12 anos até parece pouco, mas na minha vida é tudo! Uma avalanche infinita de emoções, de aprendizagens, de desafios… mas, acima de tudo, do chegar até mim a descoberta de um amor sem medida, de um amor maior que me preenche todos os dias. Cresce e cresce e cresce", começou por escrever Cláudia Vieira na legenda de três fotografias da filha mais velha.

"É bom demais ser tua mãe! Parabéns, Fifi, soma e segue, sempre feliz! Amo-te, minha pré-adolescente", completou.

De recordar que Cláudia Vieira é ainda mãe de Caetana, que nasceu em dezembro de 2019, fruto da atual relação com João Alves. Por sua vez, Pedro Teixeira também é pai do bebé Manuel, que nasceu em setembro do ano passado, fruto da relação com a também atriz Sara Matos.

