Sara Matos presenteou os seus seguidores do Instagram com uma fotografia ternurenta onde mostra o namorado, Pedro Teixeira, a dormir agarradinho a uma companhia especial: o cão de estimação do casal.

"Quem está mais K.O."?, questiona a atriz na legenda da imagem, disponível na galeria.

Sara e Pedro vivem ainda noites conturbadas por terem um recém-nascido em casa. Manuel, de quase dois meses, é o primeiro filho em comum entre o casal.

O ator, recorde-se, é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto da relação com Cláudia Vieira.

