Pedro Teixeira e Sara Matos vivem um momento de grande felicidade na sua vida. O seu primeiro filho em comum, o pequeno Manuel, nasceu há sensivelmente dois meses e, desde então, as atenções dos atores têm sido focadas nele.

Ainda esta segunda-feira, 8 de novembro, Sara usou as stories da sua conta de Instagram para partilhar um vídeo ternurento no qual o companheiro surge com o menino ao colo.

Esta foi a forma encontrada pela artista para desejar bom dia aos seguidores.

Veja o ternurento momento em baixo.

