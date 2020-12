Apesar do pai, o cantor e empresário Tony Carreira, ser um dos novos accionistas do grupo Media Capital, que detém a TVI, era na SIC que Sara Carreira, que morreu num violento acidente de viação na A1 no passado sábado, se iria estrear como atriz. "Era uma coisa que estava programada para o próximo ano, mas permanecia em segredo absoluto", confidenciou fonte interna do canal de Paço de Arcos em declarações à edição desta semana da revista TV 7 Dias. "Foi tudo acertado há algumas semanas", garante.

Há dois anos, o nome de Sara Carreira chegou a ser avançado, juntamente com o da amiga e colega Bárbara Bandeira, para uma nova temporada da popular série de televisão da TVI "Morangos com açúcar", um projeto que nunca chegaria a avançar. Na véspera do último aniversário, na noite de 20 de outubro, num direto que fez no Instagram a anunciar uma novidade bombástica para o dia seguinte, muitos chegaram a especular que poderia ser a estreia na representação numa das novas telenovelas da TVI.

Afinal, tratava-se do anúncio do lançamento da marca de moda Éssê by Sara Carreira, desenvolvida em parceria com a estilista Micaela Oliveira, que pode (re)ver de seguida, naquela que foi a última produção de moda conhecida da cantora, designer de moda e futura atriz. "Ela ia entrar numa das novelas que a SIC vai lançar em 2021", confirmou outra fonte do canal à revista TV 7 Dias. "Estou muito feliz, muito orgulhosa e também muito ansiosa", admitiu mesmo a malograda artista antes da apresentação da coleção.