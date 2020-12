O Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém já está na posse das imagens de videovigilância do acidente que vitimou a cantora e designer de moda Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira e irmã dos artistas Mickael Carreira e David Carreira. As gravações, solicitadas à Brisa, empresa concessionária da A1, foram captadas por uma câmara móvel e mostram a sucessão de embates ocorrida entre as 18h35 e as 18h45 do passado sábado que viria a ser fatal para a intérprete de "Vou ficar".

"A primeira viatura que entra no alcance da câmara é [um]a carrinha Volkswagen Passat, que faz uma trajetória aos esses e anda entre a faixa da direita e a do meio", informa o Correio da Manhã. "Depois, vê-se o Volvo V50 da fadista Cristina Branco, que bate em cheio na traseira desse veículo. Após o choque, o Volvo faz um pião e fica com a traseira virada no sentido inverso", esclarece o jornal. "No período até o Range Rover de Sara Carreira [conduzido pelo namorado, o cantor e ator Ivo Lucas, internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado delicado mas fora de perigo] chegar, pelo menos 10 veículos passam pelo acidente", refere.

"Todos conseguem evitar o embate no carro da fadista", informa ainda a publicação. Ivo Lucas não tem a mesma sorte. "O carro tomba imediatamente para a esquerda. Segue alguns metros encostado ao separador central e capota, pelo menos, quatro vezes, até se imobilizar a 100 metros de distância", esclarece a publicação. Pouco depois, é abalroado por um Fiat Palio. A morte de Sara Carreira, que pode recordar na última produção que fez para promover a marca de moda que criou, é declarada ainda no local do acidente.

A artista, que tinha feito 21 anos no passado dia 21 de outubro, foi ontem a enterrar no novo jazigo familiar que o cantor e empresário Tony Carreira adquiriu no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, avança também o Correio da Manhã. O velório, reservado apenas a familiares e amigos mais próximos, decorreu na Basílica da Estrela. Nascida em França em 1999, Sara Carreira iniciou a carreira a solo em fevereiro do ano passado com o single "Vou ficar". Antes, já tinha cantado com o pai e com o irmão mais novo, David Carreira.