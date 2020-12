Por causa da pandemia viral de COVID-19 que obrigou milhões em todo o mundo a terem de rever comportamentos, as celebrações natalícias deste ano terão de ser forçosamente diferentes para todos mas, apesar das condicionantes exigidas, uma coisa é certa. Maria João Bastos irá passá-la com os familiares mais próximos. "Ainda não pensámos como vai ser mas nem me passa pela minha cabeça não festejar o Natal nem estar com a minha família", assume a atriz em declarações à revista TV 7 Dias.

A mãe e as irmãs são um dos pilares da artista de 54 anos. "Vamos fazer o teste, vamos fazer aquilo que for preciso, mas vamos estar juntas, de certeza absoluta. Disso não podemos abrir mão. Temos é de ter cuidado", sublinha Maria João Bastos, que altualmente pode ser vista na RTP1 na série "Crónica dos bons malandros". A artista está também a gravar "Bate coração", uma das novas telenovelas da SIC. "Sou testada todas as semanas e, assim que sou testada, vejo a minha mãe", confidencia a atriz.

"Tenho evitado o contacto com muitas pessoas", revela. "Quando não estava a trabalhar, estava com muito mais pessoas do que estou agora. Tenho, obviamente, outro cuidado. É uma escolha", assume. "Acho que é essa a grande dificuldade. É o que me tem custado mais. O grande medo que eu tenho é estar longe dos meus e não quero perder isso", refere Maria João Bastos. "Temos a consciência de que isto é passageiro e que vai voltar tudo ao normal. Agora, temos de fazer um esforço, todos", defende a artista.