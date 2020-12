A morte prematura da cantora Sara Carreira aos 21 anos está a gerar uma onda de consternação no país mas, nas redes sociais, também são muitos os que apontam o dedo à malograda artista e ao namorado, o cantor e ator Ivo Lucas, por terem desrespeitado as regras que proibiam a deslocação entre concelhos e até por circularem ao volante de um potente veículo. Francisco Macau, ator e preparador físico, ex-concorrente do reality show "Big Brother VIP", insurgiu-se publicamente contra algumas dessas afirmações.

"Os comentários são assustadores. Também eu já tive um acidente grave no passado. Lembro-me, como se fosse hoje, que nessa altura recebi mensagens a desejar-me a morte. A dizer que eu merecia, por ter um bom carro e [por eu] ser filho do papá, que merecia morrer e que ia levantar pesos para o céu. Estas são palavras que ficaram gravadas na minha memória para sempre", admite Francisco Macau. "O ódio gratuito é assustador", lamenta o ator, que em 2008 participou em "Morangos com açúcar".

"O ser humano suga a desgraça alheia numa tentativa de ver cor na sua vida. Os rostos sem cara das redes sociais. Estou absolutamente chocado, [isto] é uma tragédia. Ninguém é culpado. Aprendam a respeitar a dor [dos outros] e não sejam cruéis", pede Francisco Macau. "Ontem, foi um dia muito triste", desabafa ainda o preparador físico. "É incrível o quão o ser humano pode ser tão egoísta, até em momentos como este", lamenta uma das seguidoras do desportista. "São pessoas sem noção", critica outra.