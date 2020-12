Estava entusiasmada e, mal pôde partilhar a novidade com os seguidores, anunciou-a com orgulho. "Nem acredito que vou lançar a minha primeira coleção de roupa e com a Micaela [Oliveira, estilista nortenha], uma grande amiga minha há muitos anos. Não podia estar mais feliz e grata", confidenciou Sara Carreira. "É completamente diferente daquilo que fiz até agora. É uma outra área, uma nova experiência", admitiu, na noite de 21 de outubro, nas redes sociais, a intérprete de "Sentimento" e "Sem ninguém saber".

No verão, a filha do cantor e empresário Tony Carreira tinha colaborado com a Seaside no desenvolvimento da coleção de calçado do irmão mais novo, David Carreira. Nas últimas semanas, estava a promover as criações da marca que criou, a Éssê by Sara Carreira, pela qual deu a cara naquela que foi a última produção de moda que realizou, semanas antes do aparatoso acidente rodoviário que lhe ceifou a vida prematuramente, ao cair da noite de ontem, na A1. Nascida a 21 de outubro de 1999, tinha apenas 21 anos.