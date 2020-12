A viagem que Ângelo Rodrigues fez com o amigo Paulo Vintém àquele que, apesar da desflorestação desregrada de que tem vindo a ser vítima continua a ser o pulmão do mundo, acaba de ser imortalizada em documentário. "Não há espelhos na Amazónia" já está disponível na Opto, a nova plataforma de streaming da SIC. O cantor e ator de 33 anos é o autor do argumento e partilha a realização com o ator, músico e realizador de 41 anos, que integrou a popular banda musical D'ZRT, entre 2004 e 2010.

Ângelo Rodrigues visitou a Amazónia em 2016. "Há uns tempos, convidei o Paulo Vintém para pescar piranhas e para dormirmos em camas de rede na profunda selva amazónica. Nada faria prever que, no decorrer da experiência de sobrevivência, acábassemos por conhecer os índios tatuyo, uma tribo indígena", confessa o artista portuense, que revela agora pormenores da experiência, que também incluiu um ritual de ayahuasca, como partilhou com os (muitos) que o seguem nas redes sociais.