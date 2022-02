Sara Carbonero partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia na qual exibe uma cicatriz na barriga, alegadamente, resultante de uma operação que fez em fevereiro do ano passado, depois de ter sofrido uma recaída no âmbito da sua luta contra um cancro nos ovários.

"Costumo dizer para mim mesma que o ano nunca começa em janeiro, nem em setembro. É mais provável que comece no meu aniversário, quando tiver completado uma nova volta ao sol. Aí, faço uma espécie de avaliação de temporada", começa por dizer a ex-companheira de Iker Casillas.

"Adoro fazer anos, quando era pequena na noite anterior não conseguia dormir por causa dos nervos e agora o que realmente tento fazer é comemorar cada ocasião que surge", sublinha, notando que o ano passado foi repleto de "mudanças", "crescimentos" e "aprendizagens".

"Agradeço de coração a todas as pessoas que me acompanharam ao longo do caminho, pessoas que conquistaram o céu comigo. São o meu verdadeiro tesouro. Os de sempre e que os vieram para ficar. Obrigado por não me deixarem ir e por me amarem tão bem", sublinha.

"Olho-me ao espelho, gosto do que vejo e abraço a imperfeição. O meu corpo é outra maneira de lembrar o caminho. (...) Por outro lado, um bom amigo lembrou-me hoje que todos nascemos com uma cicatriz, que é o umbigo e é a prova viva de que para ter vida é preciso ter cicatrizes", refere.

