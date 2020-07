Sara Barradas usou a sua conta de Instagram esta quinta-feira, dia 2, para recordar uma das grandes aventuras da sua vida, que a marcou profundamente. Trata-se de uma viagem à Amazónia que ainda hoje recorda com grande carinho, sobretudo das preciosas lições que por lá aprendeu.

"Amazónia, 2016. Sem filtros. Só a natureza. O Encontro das Águas, as canoas como meio de transporte, a água quente, a selva, os cabocos, e a forma como olhavam para nós, as antas, os macacos, as frutas, as 'compérinias', os jacarés, as 'picanhas' aquáticas, as traíras (peixe semelhante à piranha, mas maior), a minha cara de pânico quando as pesquei, as (grandes) árvores, os pássaros, a simplicidade, o oxigénio, a lua, as estrelas, a beleza, as lágrimas e as gargalhadas, a história, o tempo e o tempo para ter tempo. Devia ser viagem obrigatória, mas ainda bem que não é. Obrigada planeta, e desculpa por te fazermos tanto mal", notou na legenda da publicação.

