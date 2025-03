Assinala-se esta quinta-feira, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro e já foram muitos os artistas que destacaram a data nas redes sociais.

Entre as várias partilhas, Sara Barradas foi um dos nomes muito conhecidos que se manifestaram publicamente, tendo decidido homenagear a também atriz Isabel de Castro, que morreu em novembro de 2005.

"Hoje comemoramos mais um Dia Mundial do Teatro e a primeira pessoa que me veio à memória, a propósito do mesmo, foi a grande Isabel de Castro. Lamento, sincera e profundamente, não ter privado com ela, nem sequer representado ao seu lado. Sempre a admirei, desde que era pequena e a vi pela primeira vez na televisão. Alguma coisa nela me magnetizava. Era a verdade", começou por escrever junto de uma fotografia de Isabel de Castro.

"Quando cresci e comecei a pesquisar mais fiquei absolutamente rendida. Os seus percursos cinematográfico e teatral são surreais e de louvar. A Isabel é um dos meus grandes ídolos desta arte tão nobre e bonita. Fazer teatro. Ela não fazia. Ela era. Teatro", rematou.

Leia Também: Veneza com amor! Há novidades da viagem de Sara Barradas e José Raposo

Leia Também: Dia Mundial do Teatro. Quem é esta conhecida atriz portuguesa?