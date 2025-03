Assinala-se esta quinta-feira, 27 de março, o Dia Mundial do Teatro e, como é habitual, as redes sociais encheram-se de publicações por parte dos artistas.

Matilde Breyner foi uma delas, tendo aproveitado a data para expressar os sentimentos relativamente a esta área.

Foi com um carrossel de imagens suas em cena que a atriz se manifestou.

"Tenho uma relação de amor-ódio com o teatro. Quando não estou em cena, sinto sempre uma certa preguiça de voltar ao palco. Quando estou em cena, dou comigo a pensar: 'porque não posso fazer só isto?'", começou por escrever na legenda.

"O teatro consome-nos, tira-nos tudo o que temos e o que não temos, exige dedicação, coragem e entrega. Neste momento, estou a ensaiar talvez a peça mais desafiante até agora. O tempo tem sido todo dedicado aos ensaios e ir a casa descansar. Sai-nos do pelo, mas não há nada melhor do que fazer aquilo que realmente amamos. Feliz Dia a todos os que amam o teatro. Feliz Dia Mundial do Teatro", concluiu.

