Comemora-se esta quinta-feira, dia 27, o Dia Mundial do Teatro, data que foi assinalada por diversos artistas, entre eles, Fernanda Serrano. Como tal, a atriz fez uma partilha nas redes sociais, lembrando alguns dos projetos que mais a marcaram na representação.

"Hoje, Dia Mundial do Teatro, parabéns a todos os que fazemos das salas de espetáculo por esse mundo fora, salas felizes!", começou por dizer.

"Estas são apenas algumas das muitas imagens que devo ter guardadas, mas que só estas consegui, aqui num intervalo breve entre gravações", continua.

"Peças que me levaram ao choro, sofrimento, medo, loucura, delírio e gargalhadas desbragadas e livres. Todas foram tão importantes para construir quem sou hoje. Sou muito feliz no palco e muitas vezes só me recordo disso… quando lá estou! Hei- de voltar. Em breve! Faz-me falta. Faz-nos falta. Não faz? E Viva o Teatro!", termina.

