"27 anos de TVI para os portugueses! 18 anos de TVI para mim", começou por escrever a atriz na legenda de duas imagens que partilhou na sua página do Instagram, que serviram para parabenizar a estação.

Uma partilha onde destacou o seu percurso no mundo da representação, mais concretamente no canal, elogiando o trabalho de alguns dos nomes que foram "importantes no seu caminho".

"Muitas fotografias poderia publicar do meu percurso ao longo destes anos, muito poderia escrever sobre a minha experiência enquanto atriz, neste canal, que me viu crescer. Foi neste canal que fiz alguns dos projetos que mais me marcaram em televisão, e foi aqui que trabalhei, maioritariamente. Mas não é isso que interessa. Penso que numa data como esta devemos lembrar os que fizeram com que pudéssemos estar aqui hoje, a contar histórias que ficam na memória e no imaginário. Os que tornaram possível fazermos o que gostamos, num formato tão específico", acrescentou.

"Falar em nomes pode ser injusto, porque é impossível falar de toda a gente, mas quero falar de alguns que, para mim, foram muito importantes no caminho que a TVI traçou na ficção nacional (até porque a ficção é um dos grandes alicerces da estação) e são referências a vários níveis: O grande Nicolau Breyner, era um mestre, um ator incrivelmente completo, com um sentido de humor extraordinário, e um amor ao que fazia contagiante. Foi ele que fundou a NBP, em 1990, que em 99 chega à TVI com a novela 'Todo o Tempo do Mundo'", continuou, enumerando de seguida outras caras conhecidas.

"Depois dessa, somaram-se dezenas de êxitos com grandes atores, muito acarinhados pelo público, para mim também eles responsáveis pelas crescentes audiências da estação, entre eles: Ruy de Carvalho, Eunice Munoz, Armando Cortez, Manuela Maria, Irene Cruz, Fernando Gomes, Lurdes Norberto, Luís Alberto, Manuel Cavaco, Orlando Costa, Cremilda Gil, Canto e Castro, Isabel de Castro, Lídia Franco, Catarina Avelar, Rui Mendes, Marília Emília Correia, e tantos, tantos outros, dos mais velhos aos mais novos! Os autores - e destaco o Tozé Martinho, que tantas novelas escreveu (a minha primeira também e esteve diretamente ligado à escolha da minha pessoa)", disse.

Mas não ficou por aqui e aproveitou ainda o momento para dar também os parabéns a todos os "coordenadores de projeto, realizadores e todas as equipas técnicas" que "também são responsáveis pelos êxitos do canal".

"E não esquecendo, claro, todo o trabalho de jornalismo e informação que acompanha a TVI desde o início. A todas estas pessoas, que tornaram estes 27 anos possíveis, os meus parabéns", concluiu.

