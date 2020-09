Sara Barradas é uma das protagonistas de 'Quer o Destino', da TVI, trabalho que tem vindo a destacar na sua página de Instagram. Ainda esta terça-feira, a atriz voltou a falar da novela, partilhando com os fãs alguns momentos dos bastidores da mesma e dando destaque a uma das cenas na qual contracenou com o também ator Pedro Sousa.

"Ufa! Ainda bem que é tudo ficção, e que naquele dia estavam mais de 30º e aqueles banhos souberam a pato. A apontar: O facto de o Pedro Sousa não ter aguentado e ter querido mergulhar naquela água fresquinha e transparente; Não tive dupla (porque dispensei), logo quem foi à água fui mesmo eu, e foram três vezes; Para quem não sabe, o que tenho na cabeça na 3.ª foto é uma câmera GoPro (à prova de água), que possibilitou gravar aquelas imagens dentro de água da Vitória a afogar-se. Portanto já faço 'perninhas' como câmera", começou por escrever, revelando algumas curiosidades sobre a referida cena.

"O João Vicente ia tendo um 'treco' para me salvar e o esforço que ele e a Mafalda Marafusta fizeram para me tirar da água não foi representado... Eu estava a ver que lá ficava... E um agradecimento ao [João Gomes] nosso realizador naquele dia, por não jogar pelo seguro, por arriscar, pela paixão com que o faz e pelo seu talento. É contagiante", rematou.

