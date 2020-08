A jovem atriz Madalena Aragão completa mais um ano de vida esta terça-feira, 25 de agosto, data que foi destacada no Instagram pela também atriz Sara Barradas, com quem trabalha na novela 'Quer o Destino'.

"Hoje esta coisinha boa faz anos! A Madalena foi a primeira filha que a ficção me trouxe (todos os outros filhos eram sempre bebés), e que filha...! Nunca me vou esquecer do dia em que a conheci, no primeiro ou segundo ensaio de 'Quer o Destino'", começou por escrever, recordando de seguida esse dia especial.

"Estávamos sentados à volta de uma mesa a ler os primeiros episódios quando ela entrou, vinda da escola. Vinha muito contente porque tinha escrito um texto, na aula de Português, sobre como seria se fosse um objecto e que objecto seria. Ela escolheu ser um livro. E escolher ler-nos o texto... Percebemos logo ali que ela tinha alguma coisa especial, que conjugava ingenuidade (própria dos seus 15 anos), inteligência, sensibilidade e já muita maturidade", partilhou.

"Depois com o tempo foi ver transbordar todo o seu talento em bruto, com tanto para dar e tanto para aprender. Além disto tudo, tem nela a humildade para perceber qual é o seu lugar, para se posicionar perante os outros e para assumir quando está errada, o que também revela muita inteligência emocional. Tem a curiosidade e disponibilidade necessárias para abrir os seus horizontes. Tem um futuro promissor à sua frente e uma legião de fãs: os seus colegas (para além do público que acompanha o seu trabalho)", acrescentou, tecendo rasgados elogios à jovem atriz.

"Eu tive muita sorte por poder contracenar com aqueles olhinhos grandes que transbordam luz, amor, vida. Por poder observá-la, aprender com ela, rever-me nela. Já lhe disse isto tudo, mas sou a favor do elogio, quando ele é merecido, e quando quem o recebe tem cabeça para saber o que fazer com ele. Parabéns Mada, parabéns aos teus pais! E que no próximo ano (bem como em todos os que te esperam) continues a desbravar o mundo", rematou.

