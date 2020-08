"A sério? Faço anos outra vez?", foi com estas palavras que Catarina Furtado começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde assinala o 48.º aniversário.

Uma data que será passada nos estúdios, como a apresentadora revelou na mesma publicação.

"E pela primeira vez, em quase 30 anos de carreira, estou o dia todo em estúdio a gravar. Não me queixo! Antes pelo contrário, agradeço a vida que tenho, agradeço as oportunidades, agradeço os amigos incríveis, as equipas que tudo fazem para que me sinta feliz, a minha família tão bonita e os que adoptei para sempre! Hoje não poderei dar o mergulho que esta fotografia ilustra, mas darei em pensamento porque a imaginação pode fazer milagres", acrescentou na legenda de uma fotografia em que aparece na praia.

"Gosto tanto de andar cá e tentar não perder pitada desta aventura. Temos muita responsabilidade na nossa felicidade pelas escolhas que fazemos. Gosto tanto de fazer acontecer, de tocar na vida dos outros, de dar e receber! OBRIGADA", rematou.

Perante a partilha, foram muitos os fãs colegas e amigos que rapidamente recorreram à caixa de comentários para desejar um feliz aniversário a Catarina Furtado.

Além disso, também foram vários os elogios que recebeu. "Parabéns. Mulher mais linda deste Portugal", disse um internauta. "Um adjetivo para si! ELEGÂNCIA em todos os sentidos", lê-se ainda entre as reações.

Neste dia especial, reunimos algumas fotografias que destacam a beleza e a boa forma física da apresentadora.

