A rubrica 'Ganhem uma vida' de Manuel Luís Goucha está de volta. O apresentador respondeu aos 'haters' das redes sociais após ter sido criticado por ter partilhado um pedido de ajuda por parte de uma associação de apoio a animais para comprar um terreno - conheça aqui a história.

"A todos desejo o melhor para 2024... mas depois há aquela meia dúzia que aproveitam esta publicação para questionar-me no meu Facebook. 'O Manuel Luís deu alguma coisa? Com tanto dinheiro que ganha podia muito bem pôr os 7 mil euros, etc.'. Vão ficar sem resposta estas pessoas. Se não querem ajudar, estão no seu pleno direito, não ajudem. Mas porquê falar sobre o que não sabem? As pessoas acham que sim", começa por dizer num vídeo que poderá ver na galeria

"Desejo a esta meia dúzia o melhor 2024, porque não acredito que tenham sido felizes em 2023, tão preocupados com o que os outros fazem, com a vida dos outros, esquecendo-se de viver a sua própria vida", considera.

"Realmente precisam de um melhor ano! É que sentimentos como esse da mesquinhez, da raiva, da inveja, do ódio, só canceram a alma. Ah, não sabe o que quer dizer esta palavra cancerar? É natural. Habitualmente esta meia dúzia de pessoas é muito básica, mas eu poupo-vos o trabalho de irem ao dicionário. Cancerar quer dizer gangrenar, apodrecer, são pessoas fétidas, e por isso mesmo não as quero a infetar as minhas redes sociais", explica ainda, recorrendo à ironia.

"Sempre que eu encontro uma destas pessoas acabo por a banir porque ela encerra em si mesma aquilo que eu considero desprezível", completa.

