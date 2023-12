Manuel Luís Goucha voltou a ser o autor de um gesto solidário que muitos aplausos está a merecer. O apresentador foi confrontando com uma situação emocionante durante a emissão de 'Goucha' desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, ficando a par da história de um casal que tem rendas em atraso e que não tem condições para as pagar.

Assim que ouviu o caso, e sem pensar duas vezes, Goucha ofereceu-se para pagar 12 rendas, cada uma de 150 euros, no total de 1800 euros: "Digo-lhe já que sim, pago um ano de renda".

A história foi apresentada no programa por Maria do Céu Cunha, uma mulher dedicada à missão de ajudar os outros. Emocionada, a convidada levou as mãos ao rosto e começou a chorar. "Obrigada! Não estava a dormir sossegada a pensar nisto. Deus é pai", disse ainda.

Veja aqui este arrepiante momento.