O passado vai juntar-se ao futuro no 'reboot' de 'Morangos com Açúcar', cuja estreia está marcada para o próximo mês de setembro.

Ao todo são 30 os atores confirmados neste projeto que une a Media Capital e a Amazon Prime Video e entre rostos totalmente desconhecidos do público há muitos outros que todos conhecemos.

Desde logo, destacam-se os regressos dos atores Vítor Fonseca, Rita Pereira, Pedro Teixeira, Tiago Castro e Sara Barradas, todos eles com personagens que marcaram de forma indiscutível a série.

Há ainda outros nomes bem conhecidos no projeto, embora todos estreantes neste universo. Falamos-lhe de Fernanda Serrano, Graciano Dias, Sérgio Praia e Carla Maciel, que já com carreiras consagradas no mundo da representação vão adicionar experiência a um elenco jovem.

Foi, precisamente, com parte desse elenco jovem que o Fama ao Minuto falou durante uma visita às gravações. O núcleo de protagonistas será composto por Madalena Aragão, Margarida Corceiro e Vicente Gil, um triângulo amoroso que servirá como base para toda a trama.

Abaixo, para que os conheça melhor, deixamos-lhe os nomes, os rostos e as primeiras declarações do restante elenco jovem de 'Morangos com Açúcar'.

Mafalda Peres (Pipa)

Mafalda não perdeu o casting da série por apenas um mês. Estava a poucos dias de completar 23 anos, a idade limite imposta pela TVI, e conseguiu o tão desejado lugar.

Será a filha da personagem Soraia, interpretada por Rita Pereira, e uma das amigas da antagonista. "É pouco esperta, trapalhona e insegura", pode ler-se no comunicado que descreve as personagens.

© Elenco de Morangos com Açúcar

Rui Pedro Silva (Santiago)

Rui deixou o Norte para seguir o sonho de representação. Sente "muitas saudades do papá e da mamã" e confessa que tem chorado muito com esta distância.

Na série dará vida a um jovem "egocêntrico e por vezes cruel, mas também encantador e envolvente". Será o "mau da fita".

© TVI

Tomás Taborda (Harry)

Tomás fez uma pequena participação na 'Rua das Flores', também na TVI, antes de assumir agora um desafio muito maior em 'Morangos com Açúcar'. É de Coimbra e está em Lisboa para se formar enquanto ator.

Dará vida a Harry, uma personagem "livre" e "despida de preconceitos". É fã de Harry Styles, pinta as unhas e "não tem pachorra" para tudo o que é imposto pela sociedade.

© TVI

Simão Fumega (Duarte)

Simão também já fez algumas novelas. Entrou em 'Por Ti', na SIC, e em 'Prisioneira', da SIC, e namora com Beatriz Frazão, com quem irá contracenar em 'Morangos'.

Nesta produção juvenil será Duarte, um dos filhos de Simão Navarro, personagem de Pedro Teixeira, jovem muito dedicado aos estudos e que tem o sonho de entrar em Medicina.

© TVI

Beatriz Frazão (Kika)

É um dos elementos mais experientes no que ao elenco jovem diz respeito. Ainda assim, confessa, sente-se nervosa como se este fosse o seu "primeiro projeto", dada a "responsabilidade" que o mesmo representa.

Em relação à sua personagem, explica que é completamente o oposto do que é enquanto pessoa. Kika será "irreverente" e "provocadora". Namora com Harry, mas só às vezes, dado que acredita no poliamor.

© Elenco de Morangos com Açúcar

António Van Zeller (Zé Maria)

É primo afastado de Julia Palha mas não tem qualquer relação com a atriz. Fez o casting pela agência que o representa

Na pele de Zé Maria será um jovem revoltado que procura vontade para contrariar os pais.

© Elenco de Morangos com Açúcar

Cíntia Semedo (Luana)

Recebeu a notícia de que iria entrar na série durante uma aula de Antropologia. O curso fica agora em suspenso para seguir a área que realmente deseja: a representação.

Vai interpretar Luana, uma filha de um empresário cabo-verdiano muito rico.

© Elenco de Morangos com Açúcar

Gonçalo Braga (Bruno)

Aos 22 anos já tem uma produtora e projetos próprios 'na rua'. Gonçalo mostrou aos jornalistas que percebe de realização, produção e representação, embora a idade engane - e muito.

Em 'Morangos' será um verdadeiro rebelde que promete criar muitos problemas.

© Elenco de Morangos com Açúcar

Cláudio de Castro (Fred)

Cláudio vê nos 'Morangos' uma "oportunidade para reaver uma jovialidade perdida". Começou a trabalhar em teatro muito novo e está feliz por fazer parte de um projeto "mais leve".

Na trama será Fred, o "eterno repetente" do Colégio da Barra que é, também, o "galvanizador" do grupo de estudantes.

© Elenco de Morangos com Açúcar

Rita Guerner (Emília)

Também vem do Porto e está em Lisboa há apenas um mês. Foi "acolhida por uma família" mas não esconde as "saudades de casa".

Na pele de Emília será uma "menina muito observadora" e "preocupada com os outros". É ainda uma das grandes aliadas da vilã Gabi, interpretada por Margarida Corceiro.

© TVI

Leia Também: Surpresa! TVI anuncia novos nomes para o elenco de 'Morangos com Açúcar'