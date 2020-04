Cristina Ferreira decidiu esta quarta-feira no seu programa da manhã combinar umas calças pretas de corte clássico com uma camisa larga de cor bege. Um look simples mas elegante, que ganhou um toque único com os sapatos escolhidos para completar o visual.

Falamos de umas mules pretas repletas de pequenas tachas da marca de Cristina Ferreira. De acordo com a estrela das manhãs da SIC estas sandálias são "a grande tendência da estação".

No site oficial de Cristina, onde pode encontrar toda a sua coleção de sapatos para a primavera/verão, as sandálias de que falamos podem ser adquiridas pelo valor de 79,90€.

