Cristina Ferreira mantém-se em direto no programa que ocupa as manhãs da SIC e, na semana passada, revelou que alguns membros da sua equipa iriam para casa. Isto porque uma vez que estão a trabalhar com o mínimo de pessoas possível, o objetivo é que metade da equipa fique em casa durante alguns dias enquanto a outra parte está nos estúdios.

Esta semana foi a vez das pessoas que estiveram a trabalhar até à passada sexta-feira ficarem em casa e os restantes colegas, que tinham estado em isolamento social, regressaram aos estúdios. No entanto, esta medida não se aplica a todos os trabalhadores, como é o caso do marido de Rita Ferro Rodrigues, Rúben Vieira.

O assistente de produção mantém-se no ativo, o que levantou alguma agitação entre os internautas. 'Críticas' que Cristina Ferreira fez questão de responder, esta terça-feira, explicando que a única pessoa que pode substituir Rúben é André Leal, o membro da sua equipa que se encontra em casa em isolamento e à espera de uma operação.

"Quem faz o trabalho do Ben é o nosso André e ele está a resguardar-se porque também está à espera para ser operado", disse a apresentadora, referindo que há outros membros da equipa que também não podem ser substituídos, como é o seu caso e do realizador do programa.

Recorde-se que o assistente de realização André foi diagnosticado com diverticulite aguda, em 2019, tendo sido operado. Isto porque a situação piorou e acabou por ficar com uma peritonite.

