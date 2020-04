Cristina Ferreira continua a fazer os diretos d'O Programa da Cristina', da SIC, e tem contado com a ajuda dos pais. Isto porque o filho Tiago está em casa (por causa do encerramento das escolas devido à pandemia da Covid-19) e, por isso, os progenitores da apresentadora têm ficado com o menino.

Após estar à conversa com Herman José e a mãe do comediante, Cristina Ferreira acabou por explicar que os pais estão neste momento a viver consigo para a ajudar a tomar conta do filho.

Recorde-se que apesar de estar a trabalhar, Cristina tem adotado todas as medidas de segurança para se proteger e evitar o contágio do novo coronavírus. Uma das regras que leva a rigor é, por exemplo, o facto de tirar a sua roupa antes de entrar em casa.

Leia Também: "Nunca mais dei um beijo ao meu filho", revela Cristina Ferreira