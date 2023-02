Santiago Lagoá quebrou o silêncio sobre a sua saída da TVI. O apresentador aceitou o convite da SIC e na tarde de sexta-feira, 24 de fevereiro, marcou presença no programa 'Júlia'.

"É preciso ser grato com os oito anos que passei naquela casa, e tive o privilégio de trabalhar com os melhores", começou por afirmar.

"Fui dispensado, e posso contestar a forma como foi feito, e foi violento, e não esperava… Não havia sinais", lamentou.

Santiago Lagoá confirmou ter sido dispensado através de videochamada, deixando Júlia Pinheiro chocada com a forma como a TVI agiu.

"Foram 3 minutos muito rápidos, [disseram] que gostam muito de mim, mas comunicam que infelizmente não faço parto do projeto", atirou. "O mais estranho é que no domingo recebi um prémio e dois dias depois...", lembrou.

"O meu profissionalismo não foi colocado em causa, apenas me disseram: 'não contamos mais contigo'", notou.

"Isso não foi dito cara a cara?", questionou diretamente Júlia Pinheiro, percebendo-se o espanto no seu rosto. Ao receber a resposta do apresentador, Júlia atirou: "Mandam as boas práticas e as boas maneiras que quando contratamos a alguém, estamos presentes. Quando dispensamos, estamos presentes… Sobretudo quando dispensamos", rematou, deixando clara a sua opinião.

Leia Também: Após saída de Santiago Lagoá, TVI contrata repórter da RTP