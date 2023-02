Idevor Mendonça está a poucos dias de ser oficializado como a nova contratação da TVI, contou fonte do canal ao Fama ao Minuto.

O repórter anunciou ontem, dia 14 de fevereiro, a saída da RTP e o Fama ao Minuto sabe que o mesmo irá integrar em breve a equipa de Entretenimento do canal de Queluz de Baixo.

Idevor deixou a RTP após seis anos na estação, onde fez parte de programas como 'Aqui Portugal', 'Domingo à Tarde' e 'Verão Total'.

É provável a integração do repórter no programa 'Somos Portugal', do qual foi afastado Santiago Lagoá, no passado mês de janeiro.