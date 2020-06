Os concorrentes do 'Big brother' foram na noite de sexta-feira presenteados com uma festa especial. O convívio durou pela noite dentro e terminou com uma brincadeira entre alguns dos participantes.

Brincadeira essa que fez Daniel Guerreiro sair da cama e deixar Soraia sozinha... algo que, ao que parece, incomodou muito a jovem participante.

O assunto foi comentado pela manhã numa conversa de jardim entre Teresa e Sandrina. As duas mostraram-se espantadas com o facto de Soraia não conseguir dormir enquanto o colega não estivesse na cama.

"Ela está mesmo agarrada a ele", referiu Sandrina, que viu Teresa concordar com a sua opinião. A líder da casa mais vigiada do país diz mesmo que Soraia é "dependente".

"Isso já é obsessão... ou sei lá", afirmou ainda Sandrina.

