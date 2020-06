Os mais atentos fãs do 'Big Brother' certamente já tinham percebido que Iury e Daniel Guerreiro já conversaram diversas vezes sobre a irmã da concorrente, revelando que Daniel já conhecia Anuska antes de entrar no reality show.

Apesar de a concorrente não se ter recordado no imediato, a verdade é que o mentalista até já a seguia nas redes sociais.

Mas afinal como é que os três se conheceram?

Esta quinta-feira, dia 25, Iury explicou tudo em conversa com a voz do 'Big Brother'. A miss e Daniel estiveram ambos num comboio que teve um acidente com um cavalo.

Os dois acabaram por não conversar nessa ocasião, mas a verdade é que a irmã de Iury ficou amiga de Daniel Guerreiro.

