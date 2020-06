Diogo foi o concorrente salvo pelo público na tarde desta quinta-feira, dia 25.

No diário do 'Big Brother' foi desvendado o gráfico das votações, no qual o empresário surge em último lugar, apenas com 5% dos votos a favor da sua saída da casa.

Em risco de sair no próximo domingo continuam seis concorrentes. Eles são Noélia, Daniel Monteiro, Sandrina, Jéssica, Pedro Alves e Ana Catharina.

