Esta quarta-feira, Sónia foi castigada pelo 'Big Brother' na sequência de uma discussão acesa com Noélia e por um comentário polémico sobre as mulheres brasileiras. Situações que levaram o programa a tirar-lhe o título de líder e a nomeá-la diretamente para a próxima semana.

Com isto, a casa ficou sem líder e foi hoje decidido, por votação do grupo, que seria Teresa a assumir de novo esse papel no jogo.

"Não vai haver mudanças. Vai continuar tudo como a Sónia delineou", afirmou a antiga cabeleireira.

Leia Também: Atriz brasileira arrasa Sónia do 'Big Brother': "Olhe-se no espelho"