As palavras de Sónia do 'Big Brother' relativamente às mulheres brasileiras continuam a dar que falar. Depois de várias críticas nas redes sociais, a atriz brasileira Tássia Camargo não conseguiu ficar indifenrete, revelando a sua opinião sobre o assunto nas sua conta de Instagram.

"Nunca vi 'Big Brother' na minha vida. Tampouco no Brasil ou Portugal. Infelizmente, ao aguardar o Jornal das 20h ou outro programa, passam trechos deste. Esta é Sónia. Fez um comentário referente as mulheres do Brasil. 'Olha que elas são de uma raça.. Elas são da favela... '. O tom como disse foi bem claro", começou por escrever.

"Nas favelas temos pessoas muito decentes, brancas ou não, como a cor de Sónia. Digo mais, elas não perdem tempo em Big Brothers porque ficam a cuidar dos filhos, estudam muito, trabalham demais e gostam de um bom livro. Digo com firmeza porque já trabalhei para ajudar estas favelas", continua.

"A brasileira não é samba e futebol. A grande maioria de nós mulheres brasileiras, lê, estuda e trabalha muito. Já esta senhora praticou, para mim, um crime contra a própria raça. Aceite-se. Crimes chamados xenofobia e racismo. Olhe-se no espelho minha senhora e vá ler um livro", completou.

Importa notar que por causa destas palavras, Sónia deixou de ser líder da casa e ficou automaticamente nomeada para a semana.

