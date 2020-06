Sónia Jesus é a mais recente protagonista da nova polémica que está a dar que falar na casa do 'Big Brother'. A concorrente do norte ficou no centro das atenções depois de ter dito: "Elas [mulheres brasileiras] são de uma raça... são da favela".

Palavras que esta quarta-feira lhe valeram um castigo: nomeação direta para a próxima semana e o fim do seu cargo de líder.

Depois de receber a reprimenda por parte do 'Big Brother', Sónia ficou lavada em lágrimas e afirmou de imediato que queria abandonar o jogo. Algo que acabou por não acontecer na noite de ontem.

Porém, logo pela manhã, Sónia voltou a manifestar a sua vontade. A vendedora ambulante acordou lavada em lágrimas e a desesperar para que a deixem desistir do programa.

"Estou tão arrependida de ter entrado aqui", afirmou, enquanto falava com o amigo Pedro Alves.

Depois de voltar a pedir desculpa às filhas por ter entrado no programa, Sónia pediu ao marido que a vá buscar: "Vida, vem me buscar", suplicou.

Veja aqui as imagens.

Recorde-se que precisamente na manhã desta quinta-feira, dia 25, o marido da concorrente afirmou que não tardaria a surgir na porta da casa mais vigiada do país para levar a mulher para casa.

