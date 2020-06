O 'Big Brother' voltou a estar no centro das atenções com uma nova polémica, desta vez com Sónia como protagonista. A concorrente do norte ficou no centro das atenções depois de ter dito: "Elas [mulheres brasileiras] são de uma raça... são da favela".

Palavras que a levaram a ser castigada com uma nomeação direta para a próxima semana e a terminar o cargo de líder.

Perante toda a agitação, a mãe e o marido de Sónia estiveram à conversa com Manuel Luís Goucha, na manhã desta quinta-feira, 25 de junho, no 'Você na TV', através de uma videochamada.

"Muito triste e revoltada", foi desta forma que a mãe da concorrente, Esperança, começou por se expressar após ter visto a filha a ser castigada no 'Big Brother'.

"É um calão que nós usamos aqui no norte. Ela não tem nada contra ninguém, nem contra as brasileiras. Ficamos muito nervosos com o castigo que deram à Sónia", explicou, referindo-se ao comentário da filha.

Esperança quer ver Sónia fora da casa e aproveitou o momento para deixar um apelo: "Peço que deixem vir a minha filha embora. Ela quer vir embora, deixem-na vir".

Sobre as netas, filhas da concorrente, Esperança contou que a mais velha "ficou muito triste e começou a chorar porque não queria ver a mãe assim, porque a mãe não é assim".

"Este castigo eles não queriam dar ontem porque nós não somos burros. Podem dizer que nós não temos cultura [disse referindo-se à polémica reportagem da sobre], mas nós dentro do que vimos temos cultura porque pelo o que vimos eles queriam dar este castigo [após a discussão com a Noélia]. A Noélia não tinha de falar nas minhas netas. Cada concorrente que está lá sabe da sua vida", acrescentou, falando da discussão acesa entre Sónia e Noélia.

Mas não ficou por aqui e mostrou-se ainda desagradada com o facto de "dentro da casa não podem dizer nada" mas "os comentadores [do programa] à noite podem dizer tudo e mais alguma coisa, já não fica feio".

Por sua vez, o marido de Sónia, Vítor, também manifestou a sua vontade de ver a companheira fora do reality show, mostrando-se contra o castigo.

"Acho mal o que fizeram. Queriam castigá-la, castigavam no dia em que ela se pegou com a Noélia", disse, garantindo que iria buscar a mulher à casa mais vigiada do país.

"Não vai continuar [no jogo] que eu próprio vou buscá-la hoje, amanhã ou depois, não vai passar desta semana, pode ter a certeza", afirmou, dizendo que a mulher "quer vir embora".

