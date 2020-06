Sónia tem sido uma das concorrentes que mais tem gerado polémica no 'Big Brother'. Depois de uma acesa discussão com Noélia, eis que agora a mesma encontra-se a ser duramente criticada nas redes sociais por causa de um comentário que fez em relação às mulheres do Brasil.

Durante uma conversa, Sónia acabou por dizer algo que foi considerado por alguns internautas preconceituoso.

"Elas [as brasileiras] são de uma raça... elas são da favela", sublinhou.

Veja o momento de seguida.

Leia Também: 'Big Brother' revela consequências da discussão de Sónia e Noélia