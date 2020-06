A polémica voltou a instalar-se na casa do 'Big Brother' na manhã desta terça-feira devido a uma acesa discussão entre Sónia e Noélia.

Os gritos entre as duas levaram a produção a tomar uma atitude e a chamar as duas concorrentes ao confessionário para lhes revelar quais as consequências dos gritos que se fizeram ouvir na casa mais vigiada do país.

Sónia e Noélia foram 'obrigadas' a esclarecer os problemas que existem entre ambas e a desculparem-se pelo que aconteceu.

