Grávida do primeiro filho, uma menina, Sandrina Pratas vive uma fase desafiante. Depois de várias complicações durante a gestação, a antiga concorrente do 'Big Brother' encontra-se em repouso absoluto até à data prevista para o parto.

"Não dormi nada, não estou com posição para dormir", lamentou esta segunda-feira ao partilhar um desabafo através do qual conta as suas dificuldades.

"Estou cheia de dores... Parece que tenho uma melancia em cima de mim que faz muitas dores nas costas", continuou.

Sandrina só pode levantar-se da cama para ir à casa de banho. "Como eu quero cesariana, tenho de aguentar a bebé até dia 12 [de julho]. Se tudo correr bem, dia 12 a bebé vem por isso o médico mandou-me estar só deitada, não fazer esforços, para ela não vir mais cedo... Mas eu estou a dar em doida, não estou a aguentar", disse.

"Se eu soubesse que era assim, nunca tinha emprenhado", completou a jovem alentejana, que já referiu diversas vezes não estar a gostar da experiência de estar grávida.

