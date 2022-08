Sandrina Pratas está em fase de preparação do seu casamento e pediu ajuda a quem a acompanha para encontrar o espaço ideal para a festa.

Em resposta a essa story, um seguidor acusou a ex-concorrente do 'Big Brother' de estar a tentar que o seu casamento aconteça numa quinta de forma gratuita.

"Tradução: Estou à procura de um patrocínio", pode ler-se na imagem que foi, posteriormente, divulgada por Sandrina, que também mostrou a sua resposta.

"Meu amor, não preciso de patrocínio. Graças a Deus tenho uns bons padrinhos e família que me ajuda em tudo. Mas se estivesse à procura, era você que me ia ajudar? Se quiser pode entrar com algum dinheiro", escreveu a antiga participante do reality show da TVI.

