Sandrina Pratas estava em direto no 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, 27 de julho, quando foi surpreendida pelo companheiro, Lucas.

Na presença de Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, Lucas ajoelhou-se e pediu a ex-concorrente do 'Big Brother' em casamento. Muito emocionada, Sandrina disse "sim".

"Viva os noivos", fritaram os apresentadores em festa com o momento especial.

Entretanto, foi partilhado na página oficial de Instagram da TVI um vídeo do pedido de casamento. Veja na publicação abaixo:

De recordar que no início do mês, Sandrina negou os rumores de que tinha sido pedida em casamento. No entanto, agora a ex-concorrente do 'Big Brother' está mesmo noiva.

