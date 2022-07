Ex-concorrente do 'Big Brother' já reagiu ao pedido de casamento do namorado no 'Dois às 10'.

Sandrina Pratas ainda está nas nuvens com a surpresa que o companheiro, Lucas, lhe preparou. A ex-concorrente do 'Big Brother' ficou noiva durante o programa 'Dois às 10', da TVI, esta quarta-feira, 27 de julho. Entretanto, nas stories da sua página de Instagram, Sandrina já reagiu ao momento especial e confessou que continua 'sem palavras'. "Lucas, o que é que te deu na cabeça?", começou por dizer Sandrina. "Ela não estava à espera, queria fazer-lhe uma surpresa muito gira. Acho que correu bem, eu estava um bocadinho nervoso", relatou depois Lucas. "Quando te vi com o lábio a tremer, pensei que ias acabar comigo. Pensei, mesmo", confessou Sandrina. Numa outra publicação, a ex-concorrente do 'Big Brother' exibiu orgulhosamente o anel de noivado. "Não acredito", acrescentou ainda. Veja tudo no vídeo da galeria. Leia Também: Sandrina Pratas é pedida em casamento no 'Dois às 10'