Sandrina Pratas e Lucas Santos estiram no programa das manhãs da TVI para falarem do casamento, que decorreu no sábado, dia 29 de junho.

Durante a conversa, além de terem recordado também o início do namoro e o momento em que souberam que iam ser pais, a ex-concorrente do 'Big Brother' fez questão de deixar uma mensagem a Cristina Ferreira.

"Tenho muito orgulho em si. É o futuro de muitas meninas como eu, que vim das feiras. [...] É mesmo o orgulho de Portugal, o orgulho para mim e para meninas [como eu]", disse Sandrina à apresentadora do 'Dois às 10'.

"Às vezes retiramos os sonhos aos outros e dizemos-lhes que pelo facto de terem nascido em determinada zona ou em determinadas famílias não podem sonhar, e todos nós temos a obrigação e o direito de sonhar. E ninguém lhes pode retirar esses sonhos", reagiu Cristina, tendo ficado comovida com tais palavras.

"Você veio do nada e agora tem tudo. E isso é um orgulho e é um exemplo", acrescentou Sandrina, tendo afirmado ainda que está "muito feliz".