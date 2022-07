Sandrina Pratas decidiu pôr fim aos rumores que começaram a ganhar forma nos últimos dias e que davam conta de que estaria noiva.

A ex-concorrente do 'Big Brother' gravou, esta quinta-feira, um vídeo para as redes sociais a desmentir tudo.

"Oficialmente ainda não estou noiva porque ainda não houve um pedido oficial, mas já estamos a pensar sobre o assunto. Já esteve mais longe", explicou.

Sandrina Pratas assumiu oficialmente, no fim do mês de junho, o relacionamento com o jogador de futebol Lucas Santos.

