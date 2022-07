Sandrina Pratas, que se tornou conhecida do público por participar no reality show da TVI 'Big Brother', decidiu empenhar-se em mudar aquilo que não gostava no seu corpo.

Para além de se ter submetido a uma dieta e com ela perder 25 quilos, a jovem também fez uma rinoplastia.

"Tive um acidente quando era mais novinha e o meu nariz ficou muito torto, não conseguia respirar por uma narina", garantiu no programa 'Dois às 10' em conversa com Maria Botelho Moniz.

"Não gostava do meu nariz, parecia uma batata", acrescenta.

A Dra. Luísa Magalhães Ramos, responsável pela intervenção estética, notou que mais do que uma questão de aparência, a operação aconteceu por motivos funcionais, uma vez que Sandrina tinha dificuldades em respirar.

"É um sonho realizado, deu-me muito mais confiança", completou.

