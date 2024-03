Sandrina Pratas publicou um vídeo nas stories da sua página de Instagram em que lamentava o facto de o companheiro, Lucas Santos, ter sido obrigado a sair da sala de espera do hospital onde estavam com a filha.

Já em casa, a ex-concorrente do 'Big Brother' voltou a recorrer à mesma rede social para falar de novo do episódio que viveu na unidade de saúde, explicando ainda que a menina está com uma "infeção urinária".

"Ela [a filha] só estava a chorar e depois vem um ser humano a mandar o Lucas embora... Eu estava mesmo aflita", partilhou. "Não deixavam o Lucas entrar nem para me levar comida nem para trocarmos. Não tinha ninguém para ficar com a Ariel nem para ir à casa de banho", lamentou.

"A Ariel fez muita febre, é uma infeção urinária. A médica pediatra foi cinco estrelas", acrescentou. "Vamos orar, Deus está connosco e vai correr bem. Vamos esquecer este episódio que foi muito mau", disse ainda. Veja o vídeo de Sandrina Pratas na galeria.

