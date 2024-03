Sandrina Pratas contou nas stories da sua página de Instagram que está com a filha Ariel, que vai completar um ano em julho, no hospital e ficou triste com uma situação que fez questão de partilhar com os seguidores.

"Isto é uma falta de respeito no Hospital de Évora. A minha filha está aqui no hospital, está com uma infeção, e o Lucas estava comigo na sala de espera - que está vazia, estou eu e mais outra mãe com um bebé recém-nascido. O Lucas foi expulso porque não pode estar na sala de espera com a mãe", começou por dizer num vídeo que publicou na rede social, depois de mostrar imagens na sala de espera com o companheiro.

"Não está ninguém na sala - se estivesse alguém ainda compreendíamos. Já viram como estão os hospitais em Portugal?", acrescentou. "Estou mesmo triste com Portugal", afirmou. Veja o vídeo na galeria.

Numa outra partilha, escreveu: "A sala está vazia neste momento. E o meu Lucas é muito grande, deve ocupar muitos lugares".



© Instagram_sandrinaspratas

