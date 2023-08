Sandra Silva usa as redes sociais para partilhar diversos momentos do seu dia a dia e este domingo não foi exceção.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora publicou um vídeo divertido no qual mostra o que aconteceu quando pediu ao namorado, João Borges, para dar "um olho" no filho, Vasco, de um ano e meio.

Na gravação pode ver-se João sentado no sofá, a dormir, enquanto o menino se encontra acordado sentado ao lado do pai.

"Os pais a darem um olho nos putos! QUÃO RELATABLE [Quanto se identificam com isto]? Uma pessoa esforça-se para para fazer atividades, ler, incluir os bebés em tudo, até o pino faço (não vou tão longe mas ok). O João não é sempre assim mas muitas vezes é. Quando tenho um tempo para mim, para trabalhar ou fazer tarefas domésticas, muitas vezes já sei como os vou encontrar ahah", escreveu Sandra Silva, na legenda do vídeo.

