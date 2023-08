Na última semana decorreu o festival O Sol da Caparica, no qual várias caras conhecidas marcaram presença, entre as quais Sandra Silva e o companheiro, João Borges.

A influenciadora digital mostrou boa disposição e entre as diversas fotografias que publicou mostrando os seus visuais - compostos por um top preto com uma blusa de rede preta e calções brancos e também o mesmo top, mas com calças de riscas horizontais em preto e branco - partilhou também um vídeo, questionando os seus seguidores sobre a qual das 'equipas' é que pertencem.

No vídeo pode ver-se Sandra animada a dançar e em seguida o namorado parado, com as mãos nos bolsos.

"Há 2 tipos de pessoas em festivais! Qual é a tua team [equipa]? Gravei este vídeo porque neste dia foi claramente isto, eu a dançar e o João só a chillar", começou por escrever a influenciadora, revelando depois que por vezes o namorado também dança.

"Ps: Dependendo do mood do dia, não admito nem desminto que há uma certa hora em que o João passa para a minha team se houver copitos à mistura!", concluiu.

Veja as imagens destes dias da influenciadora no festival.