Sandra Silva voltou a apelar à normalização do corpo real da mulher. A atriz e digital influencer fotografou-se em lingerie após o banho, mostrando as suas curvas 31 dias após o parto do primeiro filho.

Porém, só mais tarde, Sandra percebeu que o filtro que tinha usado na imagem fazia parecer que não tinha estrias e celulite.

"Malta, tenho estrias. Reparei agora que o filtro faz parecer que não tenho, mas estão cá todas. Vamos normalizar as estrias, celulite. Não vi que parecia que não tinha, porque nem estava a reparar nisso, mas com filtro realmente parece que não tenho. Mas tenho", realçou, juntando às suas palavras uma fotografia, disponível na galeria, onde exibe orgulhosa as marcas no corpo deixadas pela gravidez.

Por fim, Sandra, de 25 anos, prometeu em breve preparar uma partilha onde falará sobre o corpo "sem filtros".

