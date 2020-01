O corpo de Sam Smith voltou a ser o destaque na recente fotografia que partilhou na sua página do Instagram.

Depois dos vários desabafos sobre as lutas que já travou por causa do seu corpo, o artista surpreendeu novamente os fãs com uma nova imagem onde as curvas estão evidência.

A correr no meio da praia, de costas, sem roupa, é assim que podemos ver o artista na referida fotografia. "Pura vida", apenas escreveu na legenda da imagem, que não passou despercebida aos olhos de muitos seguidores.

